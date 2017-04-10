محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يقدم واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد عبدالله المؤيد صنعاء - سبأ :



​قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم واجب العزاء والمواساة لأسرة وذوي الشهيد البطل عبد الله يحيى المؤيد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة الذي إستشهد في مدينة المخا وهو يشارك أبطال الجيش واللجان الشعبية شرف مقاومة ودحر الغزاة والمحتلين في جبهة الساحل الغربي لليمن.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى لوالد الشهيد وذويه أثناء زيارته لهم بمنزلهم بصنعاء ، عن أحر وأصد ق التعازي في إستشهاد البطل الحقيق بكلمة ووصف البطولة الشهيد عبد الله المؤيد .



وبارك لهم هذا الشرف العظيم الذي حازوه بما حققه الشهيد من بطولات، وصدق ووفاء في القول والعمل وانطلاقه في كل أعماله ما أسند إليه من مهام من منطلق المبادرة والإخلاص والتفاني وصولا الى جمعه بين عمله الرسمي وواجبه الجهادي والنضالي في سبيل حرية اليمن وكرامته واستقلاله حتى نال الشهادة وهو في أوج عطائه وصدقه مع خالقه عز وجل وذاته وعمله ووطنه وشعبه.



فيما عبر والد الشهيد وأخوته وذويه عن سعادتهم بما حققه الشهيد البطل عبد الله المؤيد من بطولة وما توج به حياته من شرف عظيم بالإستشهاد في سبيل الحق والعدل والدفاع عن الشعب والأرض والعرض .



وثمنوا لرئيس المجلس السياسي الأعلى زيارته وتعزيته .. سائلين المولى عز وجل أن يرحم الشهيد ويتقبله من الشهداء والصديقين وأن يوفق الجميع إلى ما وفق إليه شهيدهم الذين يعتزون بكل سجله العملي والجهادي وبشهادته وما قدم حياته من أجله.

سبـأ [10/أبريل/2017]سبـأ