محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لحرائر مديرية حريب القراميش بمأرب للتنديد بإستمرار العدوان مأرب - سبأ :



نظمت حرائر مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي وتأكيدا على الصمود الشعبي.



وأكدت حرائر حريب القراميش في بيان صادر عن الوقفة وقوفهن صفا واحدا لدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية والدفع بالرجال للجبهات في مواجهة العدوان ودحر الغزاة ومرتزقتهم.



وأشاد البيان بتضحيات الجيش واللجان الشعبية في سبيل الدفاع عن الوطن وإفشال مخططات العدوان الإستعمارية وكذا الإنتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



واستنكرت حرائر القراميش الصمت الأممي والدولي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي الأمريكي من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني وسياسات الحصار والتجويع من خلال إستهداف الموانئ وإغلاق المطارات والمنافذ.



وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالضغط على دول العدوان للإفراج عن الأسرى .. محملات تحالف دول العدوان المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

سبـأ [10/أبريل/2017]سبـأ