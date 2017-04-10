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رئيس الوزراء يلتقي قيادة المجلس اليمني للتخصصات الطبية
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رئيس الوزراء يلتقي قيادة المجلس اليمني للتخصصات الطبية
[10/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء قيادة المجلس اليمني للتخصصّات الطبية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ .

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الوزير بن حفيظ، وأمين عام المجلس الدكتورة أثمار حسين على، حول المجلس وبرامجه التدريبية في مختلف التخصصات الطبية، الهادفة إلى تأهيل الكادر الصحي اليمني من الأطباء والإرتقاء بقدراتهم التخصصية في مختلف المجالات الصحية .

وأوضحا أن إجمالي الطالبين الدارسين في المجلس حاليا يصل إلى أكثر من ألفين و٦٠٠ طالبا بالنظامين العام والموازي.

وأشارا إلى عدد من الإشكايات التي يواجهها المجلس، وما قد ينجم عن إستمرارها من تداعيات سلبية على ناشطة ومواصلة وظيفته التأهيلية وبدرجه أساسية ما يتعلق بتوقف صرف مخصصاته من قبل وزارة المالية، وعدم وفاء بعض المستفيدين من برامجه، بالتزاماتهم المتعهد بها من قبلهم كشرط لإستمرارهم في المجلس، والتي يستفيد منها ألف و٦٠٠ من الطلبة الذين يتم تدريبهم مجانا.

وفي اللقاء أشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة إدراك الجميع للصعوبات التي تواجهها المالية العامة بسبب ظروف العدوان والحصار الذي طالت مخططاته التدميرية كافة مقومات الحياة المعيشية للشعب اليمني.

ونوه بالدور النوعي للمجلس في رفد سوق العمل الصحي المحلي والخارجي بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات رغم ما تواجهه من صعوبات، علاوة على دوره المؤثر في حل مشكلة عدم الإبتعاث بسبب الظروف الراهنة .

ووجه الدكتور بن حبتور، المجلس بالإلتزام بتطبيق اللوائح والمعايير الناظمة لعمل المجلس الطبي المتوافقة مع المجلس العربي للتخصصّات، لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في مواصلته لنشاطه التدريبي ودوره الهام في تدريب الأطباء الراغبين في تطوير قدراتهم في مختلف التخصصات.

كما وجه قيادة المجلس، موافاته بقوائم المتدربين المخالفين للوائح وـأنظمة المجلس، مشفوعة بالإجراءات العقابية لإعتمادها والبدء في تطبيقها.

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