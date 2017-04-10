محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية صنعاء - سبأ :



صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (9) لسنة 2017م بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية .



حيث نصت المادة الأولى بتعيين الإخوة العلماء التالية أسماؤهم في الهيئة وهم :



فضيلة العلامة شمس الدين محمد شرف الدين رئيساً ومفتياً للديار اليمنية



فضيلة العلامة سهل ابراهيم عقيل عضواً



فضيلة العلامة محمد علي مرعي عضواً



فضيلة العلامة محمد عبدالله عوض عضواً



فضيلة العلامة يونس محمد المنصور عضواً



فضيلة العلامة محمد سقاف الكاف عضواً



كما نصت المادة الأخيرة من القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

سبـأ [10/أبريل/2017]سبـأ