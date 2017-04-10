محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي قيادة إتحاد نساء اليمن





التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء قيادة إتحاد نساء اليمن بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي.



وخلال اللقاء جرى الاستماع إلى تقرير رئيسة الاتحاد فتحية محمد عبدالله، عن أوضاع الإتحاد والجهود المبذولة من قبل قيادته في سبيل تأكيد دوره تجاه المرأة وقضاياها وما تواجهه من تحديات وما تتحمله من أعباء في ظل استمرار العدوان والحصار.



وأشار التقرير، إلى التحضيرات الراهنة لعقد دورة المجلس المركزي للإتحاد الذي يضم القيادات النسوية في عموم محافظات الجمهورية، والدور المعول على الحكومة في إسناد هذه الدورة لما يمثله انعقادها في ظل الأوضاع الحالية من أهمية وانعكاسات إيجابية على المستوى الوطني .



وتناول التقرير طبيعة التحديات المادية والإجرائية التي يواجهها الإتحاد نتيجة تعقيدات المرحلة الراهنة وما أفرزته من تحديات متنوعة على كافة الجوانب الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية .. لافتا في الوقت نفسه إلى عدد من المشاريع التي ينفذها الإتحاد خلال الفترة الراهنة وما تواجهه من صعوبات تستدعي بالضرورة تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجتها .



وبين التقرير أن من بين تلك المشاريع الهامة المدعومة من قبل المانحين مشروع تتبع حالات النازحين الذي يهدف إلى تشخيص حالاتهم وظروف نزوحهم وتحديد احتياجاتهم، إلى جانب مشروع مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.



وأعرب التقرير عن تطلع الإتحاد إلى إسناد حكومة الإنقاذ، لأنشطته والتفاعل مع قضاياه بما يعزز من مكانته التاريخية وأدواره الوطنية، ويؤكد دوره المؤثر ضمن المنظومة الوطنية المناهضة للعدوان، كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة التي تنضوي تحت مظلتها ١٦٩ مؤسسة غير حكومية تعمل في مجالات مناصرة قضايا المرأة بمختلف تشعباتها.



وفي اللقاء أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الوطني للإتحاد النوعي منذ ستينات القرن الماضي وما يمتلكه من خبرة تراكمية طويلة في العمل الوطني والتعبير عن المرأة اليمنية وقضاياها وحقوقها .. مؤكداً حرص حكومة لإنقاذ على صون دور هذه المنظمة غير الحكومية وتطوير مستوى الشراكة معها لا سيما في ظل الوضع الراهن والاستفادة من نشاطها على المستويين المحلي والخارجي .



ولفت إلى التداعيات التي فرضها استمرار العدوان على كافة القطاعات ومستوى نشاطها وما يتطلبه ذلك بالضرورة من تضافر الجهود لمواجهة الصعوبات الناشئة والتخفيف من حدتها.



وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على إسناد المجلس المركزي للإتحاد المزمع عقده بالعاصمة صنعاء لما يمثله من أهمية في الإطار الوطني الجامع .. مشددا على جميع الجهات الحكومية ذات الصِّلة تعزيز مستوى التعاون مع هذه المؤسسة الوطنية والعمل على تسهيل نشاطها بما يحقق دورها الاجتماعي الفاعل.



كما أكد الدكتور بن حبتور في هذا الجانب على الدور المساعد والهام لمحافظي المحافظات في إسناد جهود الإتحاد ومشاريعه التي يقوم بها حاليا تجاه النازحين أو المشاريع المستقبلية .. متمنياً للاتحاد وقيادته التوفيق والنجاح في مهامهم المقبلة.



سبأ [10/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ