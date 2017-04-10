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آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 08:19:52م
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  عربي ودولي
تراجع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في المانيا
[10/أبريل/2017] برلين – سبأ:
أظهرت بيانات لوزارة الداخلية الألمانية نشرت اليوم الاثنين تراجع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في البلاد .

وقالت الوزارة في بيان لها إن حوالي 47 ألف و300 شخص وصلوا إلى ألمانيا بين شهري يناير ومارس معظمهم من سورية والعراق وأفغانستان في حين تقدم حوالي 60 ألفا بطلبات لجوء في تلك الفترة بانخفاض بلغ ثلثي العدد الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

واوضح بيان الوزارة الالمانية إنه بنهاية شهر مارس الحالي كان 278 ألفاً لم يتقدموا بعد بطلبات للنظر فيها.

وأصدر مكتب الهجرة واللاجئين الألماني حكمه بشأن 222 ألف و395 طلب لجوء بين يناير ومارس .

وسمح لنصف الأفراد بالبقاء في ألمانيا في الوقت الحالي لكن الخمس فقط منحوا صفة اللاجئين.

ويسجل المهاجرون لدى وصولهم إلى ألمانيا أسماءهم أولاً في مراكز استقبال محددة ويتعين عليهم أن ينتظروا لأشهر قبل التقدم بطلب لجوء مما تسبب بتراكم كبير للحالات العالقة.
سبأ
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