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ندوة بمحافظة الحديدة للتعريف بمعاناة الصيادين في السواحل اليمنية
[10/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:


عقد ملتقى الصياد التهامي الإجتماعي للتنمية ومؤسسة بذرة أمل التنموية الخيرية ندوة بعنوان "صيادو البحر الأحمر بين معاناة الجوع وخيارات الموت المحتوم" .

تأتي الندوة للتعريف بمعاناة الصيادين في السواحل اليمنية وما يرتكبه تحالف العدوان السعودي الأمريكي من جرائم بحق الصيادين وأسرهم.

وفي الندوة أشار وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري إلى مخططات العدوان الرامية لإستنزاف خيرات وثروات اليمن من خلال شنهم لعدوان همجي لا يستند لأي مبرر خدمة للمشروع الصهيو أمريكي في نهب مقدرات الشعوب العربية من خلال أدواتهم بالمنطقة.

ولفت إلى أن القطاع السمكي من القطاعات الإقتصادية التي دمرها العدوان خلال العامين الماضيين .. مبينا أن القطاع تكبد كثير من الخسائر قدرت بمليارات الدولارات جراء إستهداف طيران العدوان للمرافق والمنشآت التابعة له.

فيما أكد وكيل المحافظة عبدالرحمن الجماعي ضرورة نقل معاناة الصيادين وهمومهم إلى الجهات العليا لإيجاد حلول ومعالجات للإشكاليات التي يعاني منها الصيادين وخاصة بعد إلحاق طيران العدوان الدمار في البينة التحية للقطاع السمكي وقوارب الصيد التي تعد مصدر دخلهم.

وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى بكل الوسائل لتخفيف معاناة الصيادين وأسرهم الذين تضرروا جراء العدوان، إضافة إلى النازحين للمحافظة من مديريتي ذباب والمخا.

بدورها استعرضت مديرة مؤسسة بذرة أمل لمياء يحيى الصغيري الوضع المأساوي الذي لحق بالصيادين جراء العدوان والمخاطر التي يتعرضون لها على مدار الساعة في عرض البحر ومراكز الإنزال وحتى في منازلهم وأسواقهم.

حضر الندوة وكيل المحافظة هاشم العزعزي ورئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر عبد القادر الوادعي وعدد من الصيادين وأسر الشهداء.

سبأ
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