محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس اللجنة الإستشارية السياسية بالمجلس السياسي يكرم أوائل الطلاب والمعلمين بمجمع الفقيد القهالي بعمران





كرم رئيس اللجنة الإستشارية السياسية للمجلس السياسي الأعلى مجاهد القهالي ومدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد الشهاري اليوم أوائل الطلاب والطالبات المتفوقين بمجمع الفقيد يحيى مجاهد القهالي بمنطقة قهال بمديرية عيال سريح.



وفي التكريم أشاد القهالي والشهاري بصمود وثبات المعلمين في مواجهة العدوان وإستمرار العملية التعليمية والذي أفشل رهانات تحالف العدوان ومخططاته الإجرامية.



وأكدا أن إدراك الجميع لمؤامرات العدوان ومخططاته في نقل البنك المركزي إلى عدن وإنقطاع المرتبات، وهو ما قوبل بصمود وإصرار كافة أبناء اليمن لمواجهة هذه المؤامرات الهادفة للنيل من عزة وكرامة اليمنيين .



وحيا رئيس اللجنة الإستشارية السياسية للمجلس السياسي الأعلى ومدير مكتب التربية أبطال الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن وإلحاق الهزائم الكبيرة في صفوف جيش دول العدوان ومرتزقتهم.



وفي ختام الحفل الذي حضره رؤساء شعب التعليم والمناهج والتوجيه ومدراء إدارات التعليم العام والإعلام والأنشطة والمستلزمات والرقابة والخارطة المدرسية، تم تكريم المعلمين والطلاب المبرزين بالشهادات التقديرية والجوائز العينية.

سبأ [10/أبريل/2017] عمران - سبأ:سبأ