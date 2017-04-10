عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات التونسية تعلن عن احباط عملية هجرة غير شرعية باتجاه ايطاليا





أعلنت السلطات التونسية عن احباط قواتها الأمنية اليوم عملية هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية انطلاقاً من المناطق الساحلية الشمالية الشرقية للبلاد.



وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بمدينة قليبية من ولاية نابل تمكنت من إحباط عملية هجرة سرية من سواحل الهوارية باتجاه سواحل إيطاليا، وألقت القبض على 7 أشخاص.



وأضاف البيان أنه بعد استشارة النيابة العمومية، تم فتح تحقيق في الحادثة وتوجيه تهمتي المشاركة في عملية هجرة غير شرعية، وحيازة عملة أجنبية دون ترخيص للموقوفين.

سبأ [10/أبريل/2017] تونس – سبأ :سبأ