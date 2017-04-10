محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام محلي إب يلتقي منسق الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن





ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي اليوم مع منسق الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في بلادنا جيمي ماكفولدريك، الدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة بالمحافظة في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين والنازحين.



وتطرق اللقاء بحضور وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل ووكيل محافظة تعز أحمد المساوى ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور محمد المجاهد، إلى طبيعة مهام وعمل منظمة أطباء بلا حدود السويسرية العاملة بهيئة مستشفى الثورة العام والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين في إطار أنشطتها الإنسانية تجاه المتضررين والنازحين للمحافظة.



واستعرض اللقاء الصعوبات التي تعترض عمل المنظمة والحلول الكفيلة بتجاوزها بما يمكن المنظمة من مواصلة مهامها وخدماتها الإنسانية.



وفي اللقاء استعرض أمين عام محلي إب احتياجات المحافظة من المساعدات الطبية والعلاجية وخاصة في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه تحالف العدوان على البلاد برا وبحرا وجوا دون مراعاة للجوانب الإنسانية والأخلاقية .. لافتا إلى تزايد أعداد النازحين للمحافظة من مختلف المناطق.



وثمن دور منظمة أطباء بلا حدود السويسرية من خلال عملها بقسم الطوارئ بمستشفى الثورة بإب ومستشفى مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال .. داعيا المنظمة إلى توسيع نشاطها وأعمالها وزيادة الدعم للقطاع الصحي لمحافظة إب.



وأشار الورافي إلى حاجة المحافظة للخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاج إليها كافة أبناء المحافظة والمتضررين وخاصة في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .. مجدد تأكيد قيادة المحافظة والسلطة المحلية في تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لعمل المنظمة.



سبأ [10/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ