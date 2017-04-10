عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محكمة عسكرية باكستانية تحكم بالإعدام على هندي متهم بالتجسس والهند ترفض





أصدرت محكمة عسكرية باكستانية اليوم الاثنين حكماً بالإعدام على هندي متهم بالتجسس، فيما رفضت الهند الحكم ووصفت مجريات المحاكمة بالهزلية .



وقالت السلطات الباكستانية إن الضابط البحري قلبشان سودير جاداف اعتقل في مارس آذار 2016م في إقليم بلوخستان الذي يشهد صراعاً منذ فترة طويلة بين جماعة مسلحة وقوات الأمن الباكستانية.



وقال الجيش الباكستاني في بيان إن جاداف اعترف بأن المخابرات الهندية كلفته بتخطيط وتنسيق وتدبير أنشطة تجسس وتخريب في بلوخستان "بهدف زعزعة الاستقرار وشن حرب على باكستان".



ورفضت الهند رواية باكستان عن أنشطة جاداف واستدعت المفوض الأعلى الباكستاني لديها.



ووصفت وزارة الخارجية الهندية مجريات المحاكمة التي خلصت إلى الحكم بأنها "هزلية" وقالت إنه لم يتم تقديم دليل موثوق به ضد جاداف.



وحذرت من انه "في حال نفذ هذا الحكم، الذي صدر من دون مراعاة المعايير الأساسية للقانون والعدالة، فان الحكومة والشعب الهنديين سيعتبرانها قضية قتل مع سبق الإصرار".

سبأ [10/أبريل/2017] إسلام أباد، نيودلهي – سبأ :سبأ