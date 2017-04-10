محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يطلع على سير العمل بمكتب جمارك ورقابة عمران





اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومعه أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، على سير العمل بمكتب جمارك ورقابة عمران والذي تم افتتاحه مطلع الأسبوع الجاري.



واستمع المحافظ جعمان من قيادة المكتب إلى شرح عن الإجراءات المتخذة بشأن البضائع التي يشرف على رقابتها جمرك المحافظة وآلية تسيير أعمال المكتب من حيث الضبط والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في جميع منافذ المحافظة.



وأكد محافظ عمران أهمية تسهيل المهام الجمركية للشركات التجارية ورجال المال والأعمال وتعزيز الشراكة التجارية والتنموية بين الشركات التجارية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة .. لافتا إلى أهمية تطوير الخدمات الجمركية والحفاظ على ديمومة العمل التجاري بالمحافظة وتسهيل مهام ترسيم المركبات خلال الفترة التي تم تمديدها لشهرين القادمين.



وأشاد بجهود موظفي جمارك رقابة عمران لتخليص البضائع التجارية وترسيم السيارات بحسب النظام المتبع وتنفيذهم للتحديثات التي تقرها مصلحة الجمارك ومنها قرار تخفض الرسوم الجمركية على السيارات والتي استفاد منها تجار السيارات ومالكي معارض السيارات وساهم ذلك القرار في رفد خزينة الدولة.



فيما استعرض مدير جمرك عمران فهد عبدالله هزاع الإجراءات المتخذة بشأن البضائع الواصلة للمحافظة وجهود موظفو الجمارك لتسهيل العمل الجمركي وحرصهم على تنمية الموارد المالية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



رافق المحافظ خلال الزيارة مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير مكتب المالية عادل كعيبة.

سبأ [10/أبريل/2017] عمران - سبأ:سبأ