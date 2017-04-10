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توجه دفعة من أبناء ريمة إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لمواجهة العدوان
[10/أبريل/2017] ريمة - سبأ:


توجهت دفعة من أبناء محافظة ريمة اليوم إلى جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتصدي للغزاة والمحتلين.

وتقدم أبناء ريمة المتوجهين إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة، وكيل المحافظة محمد الوسد وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية الذين دعوا كافة القبائل إلى التحرك لجبهات الشرف والبطولة لمواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.

وأكد أبناء قبائل ريمة وقوفهم صفا واحداً إلى جانب الجيش واللجان والشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتصدي لأي محاولة لاحتلال الساحل الغربي لمحافظة الحديدة.

كما أكدوا ضرورة التلاحم والاصطفاف الوطني للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وتفويت الفرصة على تحالف العدوان الذي يسعى بما يمتلكه من إمكانيات ووسائل لاستهداف محافظة الحديدة ومينائها الذي يعتبر الشريان الرئيسي لأبناء الشعب اليمني .

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