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منظمة لأنني إنسان تقيم المعرض الفني الأول للصور واللوحات الفنية بجامعة صنعاء
[10/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


افتتح وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ورئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي حمود الصغير اليوم بصنعاء المعرض الفني الأول الذي تقيمه منظمة لأنني إنسان بقاعة شهيد المنبر المرتضى المحطوري بجامعة صنعاء .

وطاف وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة صنعاء والضيوف بأقسام المعرض الذي يقام تحت شعار " المنافقون أدوار وعلامات" ويحتوي على لوحات فنية ومجسمات إبداعية وصور فوتوغرافية توثق جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته والدور التخريبي لأيادي العدوان الداخلية وضرورة مواجهتهم كما تجسد الأعمال الفنية حالة الصمود الشعبي الأسطوري في وجه هذا العدوان على مدى أكثر من عامين .

وأشادوا بالأعمال الفنية والإبداعية التي احتواها المعرض الفني الذي يستمر على مدى أربعة أيام وما يحمله من رسائل ودلالات تؤكد صمود أبناء المجتمع اليمني بمختلف فئاتهم في وجه العدوان السعودي البربري الغاشم .

وفي الحفل الخطابي الذي أقيم بالمناسبة ألقيت عدد من الكلمات أشارت في مجملها إلى أهمية هذه الأنشطة والمعارض والفعاليات التي من شأنها تعزيز الوعي الشعبي بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات تستهدف الشعب اليمني عبر المرتزقة والمنافقين .

وثمنت الكلمات جهود القائمين على المعرض في توثيق جرائم العدوان السعودي الأمريكي في اليمن وتجسيد مرحلة الوعي إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان سافر وما ارتكبه من جرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية .

سبأ
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