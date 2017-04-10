محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس اللجنة الثورية العليا ينعي الشهيد المناضل عبد الله المؤيد





نعى الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم المناضل عبد الله يحيى المؤيد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الديني والوطني في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن حياض الوطن وحريته واستقلاله في جبهة المخا بمحافظة تعز.



وأشار بيان النعي الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه إلى ان المناضل الشهيد عبد الله المؤيد كان مثالاً للإخلاص والتفاني في خدمة وطنه وشعبه واثبت في كل المواقف والظروف التي مرت بها بلادنا ومنذ التحاقه بالعمل الإعلامي وما سطره من ادوار ريادية في مجابهة ومواجهة العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا .



ولفت البيان إلى أن الشهيد أثبت خلال مسيرته الإعلامية في إذاعة صعدة وكذا عمله بديوان وزارة الإعلام ثم وكيلا لوزارة الإعلام لشؤون الصحافة او في اعماله الثورية أنه من أكفأ الرجال الشرفاء والمخلصين لوطنهم وشعبهم.



وعبر رئيس اللجنة الثورية العليا عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الشعب اليمني وأسرة الشهيد .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ورضوانه وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [10/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ