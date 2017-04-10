محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء فرع العدين بإب ينددون في لقاء قبلي بإستمرار العدوان والحصار





نظم أبناء مديرية فرع العدين بمحافظة إب اليوم لقاء قبلي للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار على الشعب اليمني.



وأعلن المشاركون في اللقاء بحضور وكيل المحافظة حارث المليكي ومدير عام المديرية جمال المزحاني وقيادات السلطة المحلية، النفير العام في مواجهة العدوان والتحرك إلى جبهة الساحل الغربي بالحديدة لدحر الغزاة والمحتلين.



وأشار بيان صادر عن اللقاء إلى أن محاولة تحالف العدوان وسعيه لإحتلال الحديدة ومينائها سيبوء بالفشل وسيواجه بكل الإمكانيات وستكون سواحل الحديدة محرقة لمن يحاول إقترابها.



وأوضح البيان أن تحالف العدوان يسعى للنيل من سواحل الحديدة لتشديد الحصار على أبناء الشعب اليمني، وهو ما يدركه اليمنيون وسيسعون للدفاع عن الساحل وحمايته مهما بلغت التضحيات.



وأكد أبناء فرع العدين أن الحرب الإقتصادية التي يفرضها تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن لن تزيدهم إلا قوة وعزيمة وإصرارا في إستمرار الصمود ومواجهة العدوان .. داعيين كافة أبناء الوطن إلى التوجه لجبهات الشرف وخاصة جبهة الساحل الغربي.



وأشادوا بصمود الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من بطولات في مواجهة العدوان ومخططاته .. منددين بإستمرار الصمت الدولي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم ومجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية بحق اليمنيين من الأطفال والنساء.

سبأ [10/أبريل/2017] إب - سبأ:سبأ