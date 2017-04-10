محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثالثة من توزيع حقائب نظافة للنازحات بالمحويت







دشن اتحاد نساء اليمن بمحافظة المحويت اليوم المرحلة الثالثة من توزيع حقيبة الكرامة للنازحات جراء العدوان السعودي الأمريكي.



تهدف الحملة التي ينفذها اتحاد نساء اليمن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان التخفيف من الآثار النفسية للنازحات والمتضررات من العدوان في عدد من مديريات المحافظة



وأوضحت رئيسة اتحاد نساء اليمن بالمحويت ابتسام رزق الصنعاني لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن الحملة في مرحلتها الثالثة تستهدف توزيع ثلاثة ألف حقيبة مستلزمات نظافة للأسر النازحة والمتضررات .



وأشارت إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود توفير بعض احتياجاتها النازحات الأساسية الصحية.



ولفتت إلى أن الحملة تأتي تزامنا مع سلسلة جلسات دعم نفسي يقوم بها الاتحاد للنازحات.

سبأ [10/أبريل/2017] المحويت - سبأكسبأ