محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى أداء العاملين الصحيين ومتطوعات التثقيف بمديرية جحانة





ناقش اجتماع تقييمي بصنعاء اليوم مستوى أداء العاملين الصحيين ومتطوعات التثقيف الصحي وقادة المجتمع بمديرية جحانة بالمحافظة.



واكد الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدير التثقيف والاعلام الصحي بوزارة الصحة الدكتور عبدالسلام سلام وممثل منظمة أطباء العالم الفرنسية عبدالله المحبشي، أهمية دور متطوعات التثقيف الصحي في المجتمعات المحلية.



وأشاد الدكتور المنتصر بدور متطوعات التثقيف الصحي في توعية المجتمع وخدمة القطاع الصحي.. مشيدا بجهود منظمة أطباء العالم الفرنسية في دعم القطاع الصحي بالمديرية والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين جراء الأوضاع الراهنة



وثمن دور الإعلام والتثقيف الصحي بالوزارة في تسهيل مهام متطوعات التثقيف والعاملين الصحيين.



وتم توزيع هدايا على 30 من المتطوعات والعاملين الصحيين وقادة المجتمع مقدمة من التثقيف والإعلام الصحي بالوزارة تقديرا لجهودهم في تحسين الخدمات الصحية بالمديرية.



حضر الاجتماع مدير التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة الدكتور ناصر الزكري ومنسق المنظمات الدكتور عبدالخالق دماج.

سبأ [10/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ