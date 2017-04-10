محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة منظمة أكتد وخطة عملها لدعم النازحين بمحافظة إب





ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي اليوم مع مديرة منظمة أكتد باليمن ليني سوهارلم، أنشطة المنظمة وخطة عملها للفترة المقبلة في إطار جهود إيواء النازحين بالمحافظة.



وأقر اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلى بمديرية الظهار عبدالله الخولاني رفع خطة بأهم الإحتياجات للنازحين بالمديرية وإعادة تأهيل مخيمات النازحين بالمديرية من قبل المنظمة.



وثمن أمين عام محلي إب زيارة مديرة المنظمة والوفد المرافق لها وما تقدمه من دعم لمحافظة إب وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأكد حرص السلطة المحلية على تقديم الدعم والتعاون مع الشركاء لتعزيز التنمية المحلية ودعم جهود المنظمة لتنفيذ مشاريعها الإنسانية لخدمة النازحين.



فيما أشادت مديرية المنظمة بتعاون السلطة المحلية وما تقدمه من تسهيلات والتي أسهمت في إنجاح مشاريع المنظمة بالمحافظة.



وأكدت مواصلة دعم المحافظة بالمشاريع الضرورية التي تحتاجها وفق الخطة التي سيتم الرفع بها من قبل الجهات المعنية بالمحافظة.



حضر اللقاء عضو مجلس النواب محمد عبدالله الجبري ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي ومدير مكتب منظمة أكتد للتنمية بالمحافظة المهندس عبدالحكيم شمسان ومدير عام عمليات المحافظة محمد الشريف ومدير عام التنمية الإقتصادية المحلية محمد المضواحي.



سبأ [10/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ