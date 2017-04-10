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رابطة علماء اليمن تنظم لقاء تشاوري لمشائخ ووجهاء وأعيان مديرية عتمة بذمار
[10/أبريل/2017] ذمار – سبأ:


نظمت رابطة علماء اليمن اليوم بمديرية عتمة بمحافظة ذمار لقاء تشاوري لمشايخ ووجهاء وأعيان وأبناء عتمة للتوعية بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان السعودي الذي يدخل عامه الثالث.

وناقش اللقاء بحضور وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق، ما تتعرض له اليمن من عدوان همجي وحصار جائر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية، وكذا إستمرار تحالف العدوان في استهداف السواحل الغربية للبلاد، وسبل تعزيز الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية ضد اليمن.

وأكد وكيل المحافظة محمود الجبين أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به مديرية عتمة بمشائخها ووجهائها وأبنائها وموقعها الجغرافي في مواجهة العدوان .. مثمنا دور مشائخ ووجهاء واعيان المديرية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المديرية ودورهم في إيقافها.

وحث على ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود والتعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية لمواجهة أي مخططات تهدف لجر المديرية مجددا لأتون الحروب والفتن.

وأشاد الوكيل الجبين بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية أثناء تصديهم لتحالف العدوان البرية والبحرية والجوية ومرتزقتهم في الداخل في معارك السواحل الغربية ومحاولاتهم الفاشلة للسيطرة عليها.

وألقيت في اللقاء كلمات من قبل الشيخ مقبل الكدهي والشيخ علي محسن المطري والشيخ صالح الخولاني والشيخ جبري إبراهيم حسن والدكتور عبدالرحيم حمران، تطرقت إلى مخططات تحالف العدوان الهادفة زرع الفتن والخلافات في أرض الوطن بشماله وجنوبه.

وأوضحت الكلمات أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يسعون بكل إمكانياتهم وأموالهم لإشعال الصراعات وزرع وتأجيج الخلافات الطائفية والمناطقية بين أبناء الوطن الواحد .. مؤكدة أهمية تحرك كافة أبناء اليمن لمواجهة العدوان والتوجه لجبهات العزة والكرامة لمنازلة قواته وكسر إرادتها في أرضهم الطاهرة العصية على الاحتلال ومقبرة الغزاة على مر التاريخ.

بدورهم أعلن مشائخ ووجهاء وأعيان مديرية عتمة رفضهم القاطع لأي مخططات أو أي محاولات لإشعال الصراعات وزرع الفتن بالمديرية.

وأكدوا اصطفافهم إلى جانب الوطن واستعدادهم المشاركة في معارك الدفاع عن الوطن، والتحرك إلى جبهات الساحل الغربي لمواجهة الغزاة والمحتلين.

حضر اللقاء مدير عام مديرية عتمة محمد غالب المتوكل ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة سعيد الغابري ومسئول التلاحم الشعبي بالمحافظة عباس العمدي وعدد من مشائخ ووجهاء واعيان مديرية عتمة.

سبأ
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