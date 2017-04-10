الكرملين:قصف الولايات المتحدة لسورية أظهر عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا





أعلن الكرملين أن توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى سورية أظهر عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا لانهاء الازمة السورية .



ونقلت وكالات الانباء الروسية اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله ان "الجانب الأمريكي أظهر بهذا الشكل عدم وجود أي رغبة له في التعاون حول سورية بأي شكل وعدم أخذ مصالح بعضنا البعض في الاعتبار".



وأكد بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن حالياً عقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته إلى موسكو بعد غدٍ الاربعاء .



وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ليست مستعدة الآن للتعليق على تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا .. مضيفاً "لم نسمع بعد أي تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب أو ممثلوه".



كما أكد المتحدث الروسي عدم وجود بديل لعملية المفاوضات في جنيف بشأن الازمة السورية، رغم أن هذه العملية تستغرق زمناً أكثر مما يأمل الجميع.

سبأ [10/أبريل/2017] موسكو – سبأ :سبأ