[10/أبريل/2017] نجران - سبأ:
قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية ثلاثة جنود سعوديين ودكت عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان ونجران محققة إصابات مباشرة .
وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين في موقع المخروق بنجران وجندي آخر في وادي المعاين بجيزان .
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية قصفت رقابة نهوقة وتجمعات عسكرية سعودية غرب المخروق بنجران، كما إستهدفت تجمعاً للعدو السعودي في موقعي حجفان والكرس بجيزان بعشرات القذائف وصوايخ الكاتيوشا .
سبأ