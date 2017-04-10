محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص ثلاثة جنود سعوديين ودك عدد من مواقع العدو وتجمعاته بجيزان ونجران





قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية ثلاثة جنود سعوديين ودكت عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان ونجران محققة إصابات مباشرة .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين في موقع المخروق بنجران وجندي آخر في وادي المعاين بجيزان .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية قصفت رقابة نهوقة وتجمعات عسكرية سعودية غرب المخروق بنجران، كما إستهدفت تجمعاً للعدو السعودي في موقعي حجفان والكرس بجيزان بعشرات القذائف وصوايخ الكاتيوشا .

سبأ [10/أبريل/2017] نجران - سبأ:سبأ