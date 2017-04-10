محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان وقصف بأسلحة رشاشة لمناطق في صعدة





استشهد لاجئ صومالي وجرح عدد من المواطنين إثر سلسلة غارات جوية وقصف بالأسلحة الرشاشة استهدفت عدد من المديريات الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن لاجئاً صوماليا استشهد ودمرت خمس سيارات إثر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم 14 غارة منذ الصباح على الخط العام بمديرية باقم، بالإضافة إلى تدمير منزل وإصابة طفلة بداخله.



وأشار المصدر إلى أن مواطناً أصيب بجروح بليغة في قصف بالأسلحة الرشاشة لجنود حرس الحدود السعودي على منطقة الحجلة بمديرية رازح.

سبأ [10/أبريل/2017] صعدة - سبأ:سبأ