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آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 06:58:12م
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  اقتصاد
إنخفاض سعر اليورو إلى 1.0585 دولار
[10/أبريل/2017] لندن – سبأ :


إنخفض سعر اليورو الى 1.0585 دولار اليوم الاثنين تحت ضغط من التوتر بشأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة .

وتحظى الحملة الانتخابية بمتابعة وثيقة من المستثمرين في الوقت الذي تعهدت فيه مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات مارين لوبان بإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي إذا فازت ما اذكى مخاوف من تفكك الاتحاد بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج منه العام الماضي.

وهبط اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.0585 دولار في التعاملات الصباحية في لندن ليحوم فوق أدنى مستوياته في شهر عند 1.0570 دولار والذي سجله في تعاملات الأسواق الخارجية.

وانخفض الدولار قليلاً في التعاملات الأوروبية بعدما لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات في التعاملات الآسيوية.

واستقر مؤشر الدولار والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 101.22 بعدما ارتفع إلى 101.340 وهو أعلى مستوى منذ 15 مارس، فيما ارتفع الدولار 0.3 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 111.35 ين.

سبأ
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