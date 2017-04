Président du Parlement rencontre l'ambassadeur par intérim d'Iran à Sana'a [10/أبريل/2017]



SANA'A, 10 Avril (SABA)- Le Président du Parlement, Yahya Al-Ra'aee a rencontré aujourd'hui à Sana'a, l'ambassadeur par intérim de la République islamique d'Iran à Sana'a, Mohammad Fraht.



La réunion a abordé les relations bilatérales historiques entre les deux pays, y compris la coopération parlementaire.





Dans ce contexte, le Président du Parlement a chargé le diplomate iranien de transmettre ses salutations au Président du Conseil iranien de la Choura Dr. Ali Larijani, et tous les parlementaires et les représentants de la République islamique d'Iran.



M. Al-Ra'aee a exhorté les responsables iraniens à payer plus les relations économiques et commerciales entre les deux pays pour servir les intérêts communs des deux pays.



Il a demandé aux responsables iraniens d'employer les relations diplomatiques iraniennes avec tous les frères et amis afin d'arrêter la guerre injuste menée contre le Yémen, la levée du siège injuste.



AS/AS



SABA