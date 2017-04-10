ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 05:29:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس اجتماعاً موسعاً للمؤسسة القضائية والنيابة العامة
       ترأس الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة اجتماعا موسعا للمؤسسة القضائية والنيابة العامة.
مقتل 36 وجرح اكثرمن 100  اخرين اثر انفجاران إرهابيان استهدف كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية
اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم عن مقتل 36 شخصا واصابة اكثر من 100 اخرين جراء انفجاران ارهابيان استهدفا كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية.
أسعار النفط تواصل ارتفاعها إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل
واصلت اسعار النفط الخام ارتفاعها اليوم الاثنين الى اكثر من 55 دولاراً للبرميل .. مدعومة بإغلاق جديد لأكبر حقول ليبيا وتصاعد التوتر بسبب العدوان الصاروخي الأمريكي على سورية.
تتويج منتخب روسيا بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عام
توج المنتخب الروسي بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات (تحت 18 عاماً) والتي استضافتها هولندا.
آخر الأخبار:
الصين تؤكد تؤكد على سيادة سورية ورفض إستخدام القوة العسكرية ضدها
بدء ورشة تدريبية للأخصائيين الإجتماعيين بمحافظة إب
بدء الدورة التنشيطية الأولى للحكام الواعدين بمحافظة الحديدة
مؤسسة خديجة للتنمية تدشن برنامج تدريبي حول إستراتيجية بناء السلام والديمقراطية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
بدء ورشة تدريبية للأخصائيين الإجتماعيين بمحافظة إب
[10/أبريل/2017] إب - سبأ:


بدأت بمديرية جبلة بمحافظة إب اليوم ورشة تدريبية للأخصائيين الإجتماعيين الميدانيين المكلفين بالرصد والإحالة بالمحافظة ينظمها صندوق الرعاية الاجتماعية بتمويل من منظمة اليونيسيف.

تهدف الورشة التي تستمر أربعة أيام تزويد 27 من أخصائيي شبكة تنمية المستفيدين في مجال الحماية الاجتماعية، معلومات ومهارات إيصال الرسالة التوعوية والصحية والحقوقية للمستفيدين من صندوق الرعاية حول الحماية الإجتماعية للأطفال الأشد فقرا والمحتاجين للخدمات الأساسية وتتبع حالتهم بالإضافة إلى تعريفهم بأساليب وطرق جمع البيانات والرصد وتنفذ الإستبيانات.

وفي الإفتتاح حث وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل المشاركين في الورشة على الإستفادة من البرنامج التدريبي والخروج بحصيلة معرفية كافية تمكنهم من القيام بإيصال الرسائل التوعية والرصد المجتمعي وتنفيذ المسوحات الميدانية والإستبيانات.

واكد إستعداد قيادة المحافظة والمجلس المحلي تقديم كافة التسهيلات للفرق الميدانية التي ستنفذ البرنامج التوعوي وأجراء عملية الرصد .

فيما أشار عميد كلية الطب بجامعة إب الدكتور عبد الله المطري وممثل منظمة اليونيسيف وضابط الحماية ناصر البحم، ومنسقة الورشة هيام الفضلي إلى انه سيتم توزيع المشاركين على ست فرق ميدانية للقيام ببرنامج التوعية وتوصيل الرسائل الحقوقية للمجتمعات المحلية المستهدفة في كافة مناطقة ومديريات محافظة إب.

وأوضحوا أن النزول الميداني والرصد والتقييم يهدف إلى جمع بيانات صحيحة ودقيقة عن المستهدفين في برنامج الحماية الإجتماعية ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء الدورة التنشيطية الأولى للحكام الواعدين بمحافظة الحديدة
مؤسسة خديجة للتنمية تدشن برنامج تدريبي حول إستراتيجية بناء السلام والديمقراطية
قبائل مأرب تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتؤكد الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال
مكافحة الفساد وحكومة الأطفال تدشنان تجربة تقديم إقرارات الذمة المالية
رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بصنعاء
تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الكهالي بالنادرة بمحافظة إب
تدشين المرحلة الثالثة من توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بصنعاء
وكيل أول محافظة حجة يتفقد سير العمل بمشروع رص وحماية مدخل القاهرة التاريخية
إجتماع بعمران يناقش آلية عمل المنظمات الدولية خلال العام الجاري
الأرصاد ينبه من ارتفاع درجة الحرارة بالصحاري الشمالية والشرقية
العدوان السعودي على اليمن
قبائل مأرب تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتؤكد الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال
[10/أبريل/2017]
مؤسسات ثقافية وأدبية بذمار تدشن أيام ثقافية مفتوحة في مواجهة العدوان
[10/أبريل/2017]
استمرار غارات طيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً
[10/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل شن غاراته على محافظتي لحج وتعز
[10/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن إحدى عشرة غارة على محافظة الحديدة
[10/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by