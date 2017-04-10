محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء ورشة تدريبية للأخصائيين الإجتماعيين بمحافظة إب





بدأت بمديرية جبلة بمحافظة إب اليوم ورشة تدريبية للأخصائيين الإجتماعيين الميدانيين المكلفين بالرصد والإحالة بالمحافظة ينظمها صندوق الرعاية الاجتماعية بتمويل من منظمة اليونيسيف.



تهدف الورشة التي تستمر أربعة أيام تزويد 27 من أخصائيي شبكة تنمية المستفيدين في مجال الحماية الاجتماعية، معلومات ومهارات إيصال الرسالة التوعوية والصحية والحقوقية للمستفيدين من صندوق الرعاية حول الحماية الإجتماعية للأطفال الأشد فقرا والمحتاجين للخدمات الأساسية وتتبع حالتهم بالإضافة إلى تعريفهم بأساليب وطرق جمع البيانات والرصد وتنفذ الإستبيانات.



وفي الإفتتاح حث وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل المشاركين في الورشة على الإستفادة من البرنامج التدريبي والخروج بحصيلة معرفية كافية تمكنهم من القيام بإيصال الرسائل التوعية والرصد المجتمعي وتنفيذ المسوحات الميدانية والإستبيانات.



واكد إستعداد قيادة المحافظة والمجلس المحلي تقديم كافة التسهيلات للفرق الميدانية التي ستنفذ البرنامج التوعوي وأجراء عملية الرصد .



فيما أشار عميد كلية الطب بجامعة إب الدكتور عبد الله المطري وممثل منظمة اليونيسيف وضابط الحماية ناصر البحم، ومنسقة الورشة هيام الفضلي إلى انه سيتم توزيع المشاركين على ست فرق ميدانية للقيام ببرنامج التوعية وتوصيل الرسائل الحقوقية للمجتمعات المحلية المستهدفة في كافة مناطقة ومديريات محافظة إب.



وأوضحوا أن النزول الميداني والرصد والتقييم يهدف إلى جمع بيانات صحيحة ودقيقة عن المستهدفين في برنامج الحماية الإجتماعية ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

سبأ [10/أبريل/2017] إب - سبأ:سبأ