محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء الدورة التنشيطية الأولى للحكام الواعدين بمحافظة الحديدة





بدأت بمحافظة الحديدة اليوم الدورة التنشيطية الأولى للحكام الواعدين لكرة القدم، ينظمها الإتحاد العام لكرة القدم بالتنسيق مع اللجنة العليا للحكام.



تهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام إلى تأهيل 35 حكما من محافظات الحديدة وعدن وحضرموت وإب وتعز والبيضاء وصنعاء بقوانين التحكيم الجديدة عبر برامج نظرية وتطبيقات عملية.



ويتلقى المشاركون في الدورة محاضرات من قبل المحاضر الآسيوي والدولي اليمني مختار صالح معارف ومهارات حول تعديلات قوانين اللعبة والتسلل وتحليل حالات المباريات والأخطاء التحكيمية للحكام وبروتكول إختبار اللياقة.



وأوضح رئيس لجنة الحكام العليا الكابتن أحمد قائد أن الدورة تأتي لصقل مواهب الحكام وتطوير قدراتهم وفي مقدمتها الإلمام باللغة الإنجليزية وبرامج الحاسوب والتعرف على آخر مستجدات قانون تحكيم كرة القدم.



وأكد أهمية بناء قاعدة للتحكيم عبر برامج تطوير الحكام الواعدين ممن يسعون إلى تنمية قدراتهم التحكيمية والاستفادة من تحصيلهم في اللغة الإنجليزية .. لافتا إلى حرص إتحاد الكرة بالمحافظة لتأهيل الحكام الواعدين فنيا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ [10/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ