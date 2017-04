Des dizaines de soldats saoudiens tués à Jizan [10/أبريل/2017]



JIZAN, 10 Avril (SABA)- Des dizaines de soldats saoudiens ont été tués et d'autres blessés lorsque l'artillerie de l'armée et des forces populaires ont pilonné leurs sites dans la province de Jizan, un responsable militaire a déclaré à Saba lundi.



Le bombardement a frappé les groupes dans les sites militaires du village Al-Hajal, Al Qaran, AlDawkhan, Al Faraidhah et Al khashal.



De plus, l'armée et les forces populaires ont tué un soldat saoudien dans le site d'al-Faraidha à Jizan.



Pendant ce temps, les forces nationales ont bombardé deux véhicules militaires et tué leurs membres d'équipage dans la province d'Asir, a ajouté le responsable.



AS/AS



SABA