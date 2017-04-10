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مؤسسة خديجة للتنمية تدشن برنامج تدريبي حول إستراتيجية بناء السلام والديمقراطية
[10/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
دشنت مؤسسة خديجة للتنمية اليوم بصنعاء برنامج تدريبي حول إستراتيجية بناء السلام والمهارات والمفاهيم والمبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان بدعم من صندوق الأمم المتحدة ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والديمقراطية.

يهدف البرنامج التدريبي الذي ينفذ بالتعاون مع جمعية الثقة بمحافظة إب على مدى ستة أيام إلى رفد 76 مشارك ومشاركة من أعضاء المبادرات الشبابية بمعارف ومهارات حول علاقة بناء السلام بالنزاعات وعواملها ومقوماتها واستراتيجياتها ومراحلها ومفاهيمها وطرق التعامل معها من خلال الحل والحوار والتفاوض والوساطة والفرق بين الوساطة والتحكيم وإشراك المجتمع في التعامل مع النزاعات ومفهوم حقوق الإنسان وعلاقته بالديمقراطية والحريات الشخصية والاجتماعية والمبادئ الأساسية والدولية لحقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية والمواطنة.

وأوضحت رئيسة مؤسسة خديجة للتنمية روما الدماسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن هذا البرنامج سيسهم في تأهيل المشاركين وإكسابهم المعارف والمهارات التي تساعدهم للوصول إلي رؤية موحدة لتعزيز السلام واعتماد الشباب كمكون أساسي في الحلول الحوارية السلمية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يعمل علي تحقيق الأهداف ومنها التقليل من الصراع والتوتر بين المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال تنفيذ حملات بناء سلام مكثفة وواسعة يقودها الشباب مما يساعد علي رفع وعي المجتمعات المستهدفة بأهمية السلام والتعايش السلمي ويساهم في بناء المهارات القيادية للشباب المشارك .

وبينت الدماسي أن هذه المشاريع والبرامج من شأنها تشجيع مشاركة الشباب في عملية السلام من خلال تقديم الدعم لرؤية الشباب للسلام والتي سيقومون بتطويرها بمشاركة الشباب الآخرين في مختلف المحافظات كما تقدم الدعم للمبادرات المشاركة لعرض رؤية الشباب حول السلام والدعوة لتمثيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في أي حوار مستقبلي للسلام .
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