نادي جنوة الايطالي يقيل مدربه ومساعديه بعد اربع هزائم نكراء [10/أبريل/2017] ميلانو – سبأ:

أقال نادي جنوة الايطالي اليوم الاثنين مدربه اندريا ماندورليني ومساعديه بعد ست مباريات فقط على توليه المهمة وأعاد النادي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مدربه السابق ايفان يوريتش الذي كان قد أقاله في فبراير الماضي.



وجاءت اقالة ماندورليني بعد خسارة فريقه آخر أربع مباريات دون أن يهز شباك المنافسين، وتجرح النادي ضمن هذه السلسلة هزيمة منكرة بخماسية دون رد على أرضه أمام اتلاتنا في الثاني من ابريل تلتها هزيمة بثلاثية أمام مضيفه اودينيزي امس الأحد ليتراجع للمركز 16 بين 20 فريقاً.



وقال النادي في بيان له قبل أن يعلن عودة يوريتش إلى دوره السابق "يعلن نادي جنوة لكرة القدم إعفاء المدرب اندريا ماندورليني من مهام منصبه إضافة إلى مساعديه".



وعين المدرب الكرواتي في بادئ الأمر في يونيو الماضي بعد الصعود لدوري الأضواء لكنه أقيل في 19 فبراير عقب هزيمة بخماسية دون رد أمام بيسكارا متذيل الترتيب.



وقدم جنوة بداية واعدة للموسم وتفوق على ميلانو 3-صفر وعلى يوفنتوس المتصدر 3-1 على أرضه، لكنه تراجع بشكل سيئ منذ بيع لاعب الوسط توماس رينكون الى يوفنتوس خلال الانتقالات الشتوية في يناير .



وشهدت مباريات الفريق احتجاجات من الجماهير التي أدارت ظهرها الى الملعب خلال الشوط الثاني من الخسارة أمام اتلانتا.



وقال إنريكو بريتسيوسي رئيس النادي الشهر الماضي إنه يرغب في بيع جنوة بعد أكثر من 14 عاماً على توليه المسئولية.



ويعد ماندورليني المدرب رقم 11 الذي يترك نادياً في الدوري الإيطالي منذ بداية يوليو الماضي.



وكان مارسيلو بيلسا أقل المدربين بقاء في مناصبهم حيث ترك لاتسيو بعد يومين فقط ودون أن يتولى المسئولية في أي مباراة بينما كان باليرمو الأكثر تغييرا للمدربين حيث قام بذلك ثلاث مرات.

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