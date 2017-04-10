قبائل مأرب تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتؤكد الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال [10/أبريل/2017] مأرب - سبأ:

أعلنت قبائل محافظة مأرب النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



وأكدت قبائل مأرب اليوم في لقاء قبلي موسع الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال تدشينا للعام الثالث من الصمود في مواجهة العدوان السافر.



وفي اللقاء الذي حضرته قيادات في السلطة المحلية ومشائخ وأعيان وجمع غفير من أبناء قبائل مأرب ألقيت كلمات وقصائد شعرية أكدت الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والتصدي للعدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته ومخططاتهم الإجرامية.



وحيا المشاركون في اللقاء التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والإنتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والشرف .. مشيرين إلى ضرورة تحرير مناطق مأرب من دنس الغزاة والمرتزقة.



وأهاب أبناء مأرب بكافة القبائل اليمنية للنفير العام والتوجه لجبهات الشرف والبطولة وخصوصا جبهات الساحل الغربي من الوطن لإفشال مخططات العدوان في تجويع وتركيع الشعب من خلال الحصار الجائر الذي يفرضه منذ عامين.



وفي ختام اللقاء جهزت قبائل مأرب عشرات الرجال والمقاتلين للإنضمام إلى جبهات البطولة لإسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمرتزقة.

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