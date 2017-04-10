ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 05:29:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس اجتماعاً موسعاً للمؤسسة القضائية والنيابة العامة
       ترأس الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة اجتماعا موسعا للمؤسسة القضائية والنيابة العامة.
مقتل 36 وجرح اكثرمن 100  اخرين اثر انفجاران إرهابيان استهدف كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية
اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم عن مقتل 36 شخصا واصابة اكثر من 100 اخرين جراء انفجاران ارهابيان استهدفا كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية.
أسعار النفط تواصل ارتفاعها إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل
واصلت اسعار النفط الخام ارتفاعها اليوم الاثنين الى اكثر من 55 دولاراً للبرميل .. مدعومة بإغلاق جديد لأكبر حقول ليبيا وتصاعد التوتر بسبب العدوان الصاروخي الأمريكي على سورية.
تتويج منتخب روسيا بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عام
توج المنتخب الروسي بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات (تحت 18 عاماً) والتي استضافتها هولندا.
آخر الأخبار:
الصين تؤكد تؤكد على سيادة سورية ورفض إستخدام القوة العسكرية ضدها
بدء ورشة تدريبية للأخصائيين الإجتماعيين بمحافظة إب
بدء الدورة التنشيطية الأولى للحكام الواعدين بمحافظة الحديدة
مؤسسة خديجة للتنمية تدشن برنامج تدريبي حول إستراتيجية بناء السلام والديمقراطية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قبائل مأرب تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتؤكد الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال
[10/أبريل/2017] مأرب - سبأ:
أعلنت قبائل محافظة مأرب النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

وأكدت قبائل مأرب اليوم في لقاء قبلي موسع الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال تدشينا للعام الثالث من الصمود في مواجهة العدوان السافر.

وفي اللقاء الذي حضرته قيادات في السلطة المحلية ومشائخ وأعيان وجمع غفير من أبناء قبائل مأرب ألقيت كلمات وقصائد شعرية أكدت الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والتصدي للعدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته ومخططاتهم الإجرامية.

وحيا المشاركون في اللقاء التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والإنتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والشرف .. مشيرين إلى ضرورة تحرير مناطق مأرب من دنس الغزاة والمرتزقة.

وأهاب أبناء مأرب بكافة القبائل اليمنية للنفير العام والتوجه لجبهات الشرف والبطولة وخصوصا جبهات الساحل الغربي من الوطن لإفشال مخططات العدوان في تجويع وتركيع الشعب من خلال الحصار الجائر الذي يفرضه منذ عامين.

وفي ختام اللقاء جهزت قبائل مأرب عشرات الرجال والمقاتلين للإنضمام إلى جبهات البطولة لإسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمرتزقة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء ورشة تدريبية للأخصائيين الإجتماعيين بمحافظة إب
بدء الدورة التنشيطية الأولى للحكام الواعدين بمحافظة الحديدة
مؤسسة خديجة للتنمية تدشن برنامج تدريبي حول إستراتيجية بناء السلام والديمقراطية
مكافحة الفساد وحكومة الأطفال تدشنان تجربة تقديم إقرارات الذمة المالية
رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بصنعاء
تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الكهالي بالنادرة بمحافظة إب
تدشين المرحلة الثالثة من توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بصنعاء
وكيل أول محافظة حجة يتفقد سير العمل بمشروع رص وحماية مدخل القاهرة التاريخية
إجتماع بعمران يناقش آلية عمل المنظمات الدولية خلال العام الجاري
الأرصاد ينبه من ارتفاع درجة الحرارة بالصحاري الشمالية والشرقية
العدوان السعودي على اليمن
قبائل مأرب تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتؤكد الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال
[10/أبريل/2017]
مؤسسات ثقافية وأدبية بذمار تدشن أيام ثقافية مفتوحة في مواجهة العدوان
[10/أبريل/2017]
استمرار غارات طيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً
[10/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل شن غاراته على محافظتي لحج وتعز
[10/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن إحدى عشرة غارة على محافظة الحديدة
[10/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by