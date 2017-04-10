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رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بصنعاء
[10/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء محمد فراهت بحضور نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية .. مشيداً بالعلاقات الثنائية التاريخية القائمة بين البلدين بما فيها علاقات التعاون البرلماني.

وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل البرلماني .. منوها بالنجاحات التي تحققها إيران في المجالات العلمية.

وفي هذا الإطار حمل رئيس مجلس النواب القائم بأعمال السفارة الإيرانية نقل تحياته إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور علي لاريجاني وكل البرلمانيين والمسئولين بجمهورية إيران الإسلامية.

وحثهم على المزيد من الدفع بالعلاقات الإقتصادية والتجارية والصحية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة والتحرك مع الجهات المهتمة بالنشاط الإقتصادي لتحقيق مزيد من التعاون في المجال الإقتصادي والتجاري.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى الاستفادة والاستغلال الإيجابي لتوظيف التحرك السياسي الخارجي والعلاقات الدبلوماسية الإيرانية مع كل الأشقاء والأصدقاء في سبيل تحقيق وتطوير مواقف إيجابية تخدم المصالح المشتركة للشعبين اليمني والإيراني وتعمل على إيقاف الحرب الظالمة التي تشن ضد اليمن وفك الحصار الجائر البري والبحري والجوي، وفي مقدمة ذلك فتح مطار صنعاء الدولي وعدم الاعتداء على ميناء الحديدة وإيقاف العدوان بشكل نهائي وإحلال السلام والأمن في المنطقة.

 فيما عبر القائم بالأعمال الإيراني عن سعادته بهذا اللقاء والعمل بإخلاص في تعزيز العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الإيراني واليمني.

وأكد أهمية التعاون في المجالات الإقتصادية بمختلف أنواعها .. لافتا إلى نوعية وجودة الصناعات الإيرانية.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب أحمد أحمد العقاري ومحمد صالح الناحية وأحمد شايع وإبراهيم المزلم ومحمد مشلي الرضي وزيد محمد أبو علي وعبده محمد العدلة.
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