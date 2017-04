La coalition de l'agression saoudo-américaine tue 30 journalistes au Yémen depuis Mars 2015 [10/أبريل/2017]





SANA'A, 10 Avril (SABA)- Depuis mars 2015, les frappes aériennes saoudiennes ont tué plus de 30 journalistes au Yémen, qui était dernier Abdullah Mo'aid, Sous-secrétaire du Ministère de l'information, dans les dernières violations contre la liberté de la presse au Yémen.



Selon Abdullah Sabari, président de l'Union des journalistes yéménites, la Coalition saoudienne a tué 30 journalistes, 3 travaillaient pour la chaîne TV Al Masirah, l'un pour la chaine TV al-Yemen al-Youm, trois pour la chaine TV al-Yemen, l'un pour les médias indépendants et 22 travaillaient dans le médias militaire.



« Huit journalistes ont été blessés à la suite du ciblage direct, trois autres travaillaient à Al Masirah, un à la chaine TV al-Yemen, et 5 ont travaillé aux médias indépendants, a confirmé le responsable de l'Union des médias yéménites.



La Coalition saoudo-américaine ont détruit sept institutions des médias au Yémen, a dit M. Al Sabri, ajoutant que les frappes aériennes saoudiennes ont ruiné le bureau d'Al Masirah à Sa'ada, au nord du Yémen, la chaine TV al-Yemen al-Youm, la chaine Sheba, la radio al-Maisrah à Hajjah et Hodeida, et les magasins du journal 26 Septembre ainsi.



En outre, la coalition saoudo-américaine ont détruit deux institutions médiatiques, ainsi que trois maisons de journalistes .



Le canal de diffusion de 7 chaines TV du Yémen ont été arrêtées par la coalition de l'agression , qui se sont opposés à la guerre contre le Yémen, d'autres plagier, bloquant « Al Masirah sur Youtube », et sûrement désactiver Facebook de certains militants.



Maintenant, après deux ans d'attentats à la bombe, la liberté de la presse est violée quotidiennement par la coalition dirigée par l'Arabie Saouite .



AS/AS



SABA