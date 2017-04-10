تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الكهالي بالنادرة بمحافظة إب [10/أبريل/2017] إب - سبأ:

نظمت مدرسة الفقيد الكهالي بمديرية النادرة بمحافظة اب اليوم حفل تكريمي للطلاب المتفوقين تحت شعار " عامان من الصمود في وجه العدوان".



وفي الحفل أشاد مدير عام المديرية احمد مشرح بحرص الجميع على استمرار العملية التعليمية في ظل التحديات التي فرضها العدوان وإفشال مخططاته.



فيما حث مدير المركز التعليمي بالمديرية طاهر مسعد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح العام الدراسي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الكادر التربوي.



تخلل الحفل فقرات فنية وقصائد وأناشيد وعرض مسرحي.



إلى ذلك افتتحت قيادة السلطة المحلية بالنادرة معرض للصور الفوتوغرافية بمجمع الفقيدة نجيبة المعمري، تضمن صور لجرائم العدوان ومجسمات لانجازات التصنيع العسكري.

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