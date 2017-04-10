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آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 05:29:49م
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  اقتصاد
إستقرار سعر الذهب فوق 1253 دولار للاوقية
[10/أبريل/2017] لندن – سبأ :
إستقر سعر الذهب اليوم الاثنين مدعوماً بتنامي التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وسجل السعر الفوري للذهب عند 1253.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش بينما نزل الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1255.40 دولار للأوقية.

وجاء هذا الاستقرار في الوقت الذي ارتفع مؤشر الدولار 0.15 في المائة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 101.340 .

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 17.90 دولار للأوقية بعد أن سجل المعدن أفضل سعر منذ 27 فبراير عند 18.47 دولار في الجلسة السابقة.

كما انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 949.90 دولار للأوقية والبلاديوم 0.5 في المائة إلى 797.60 دولار للأوقية.
سبأ
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