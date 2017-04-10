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تدشين المرحلة الثالثة من توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بصنعاء
[10/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
دشن اتحاد نساء اليمن بمحافظة صنعاء اليوم المرحلة الثالثة من توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات، ضمن مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي في عدد من المديريات بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي التدشين ثمن وكيل المحافظة للقطاع الشمالي الشرقي علي محمد الغشمي ومدير عام المعلومات علي زيد، جهود اتحاد نساء اليمن بالمحافظة في تخفيف معاناة النازحات والمتضررات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وحثا المنظمات على تقديم الدعم الملموس للمحتاجين جراء استمرار الوضع القائم.. مؤكدين الإستعداد لتسهيل مهامها بما يكفل وصول المعونات للمستهدفين.

فيما أأكدت رئيس اتحاد نساء اليمن بالمحافظة حورية جار الله أن المرحلة الثالثة من توزيع حقيبة الكرامة تتضمن توزيع الف و500 حقيبة في مديريات همدان وبني حشيش ونهم.. مشيرة إلى أن التوزيع استند على عملية المسح الذي تم تنفيذه لتحديد النساء الأكثر تضرر.

وثمنت جار الله جهود قيادة المحافظة في تسهيل مهام الاتحاد في تقديم خدماته الإنسانية للمتضررات.. مشيدة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جانبها أشارت الإخصائية امل عبدالله إلى أن توزيع حقيبة الكرامة يرافقها تنظيم جلسات دعم نفسي والتعريف بما يقدمه الاتحاد من خدمات صحية وقانونية ونفسية للمتضررات.
سبأ
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