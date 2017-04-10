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وكيل أول محافظة حجة يتفقد سير العمل بمشروع رص وحماية مدخل القاهرة التاريخية
[10/أبريل/2017] حجة - سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي اليوم سير العمل بمشروع رص وحماية مدخل القاهرة التاريخية الذي تنفذه وحدة التراث بالصندوق الإجتماعي للتنمية بالتنسيق مع مكتب الآثار بالمحافظة.

وإطلع الوكيل الصوفي على نسبة الإنجاز بالمشروع الذي بلغ 70 بالمائة بتكلفة إجمالية 38 ألف دولار بتمويل وحدة التراث في الصندوق الإجتماعي للتنمية .

واستمع من القائمين على المشروع إلى شرح حول أهمية المشروع في حماية المدخل الرئيسي لقلعة القاهرة التاريخية التي تعد من أهم وأبرز القلاع والحصون اليمنية ذات النمط المعماري والهندسي الفريد، كما تعد قلعة القاهرة التأريخية متحفا فنيا أثري.

وأشاد الوكيل الصوفي بجهود القائمين على المشروع وإسهامات الصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة ممثلة بوحدة التراث في الحفاظ على ما تكتنزه المحافظة من آثار .. مشددا على ضرورة إنجاز المشروع حسب الفترة الزمنية المحددة والمواصفات المتفق عليها .

رافقه خلال التفقد مدير مكتب الآثار حمود غيلان وعدد من مسئولي الصندوق.

يذكر أن المشروع سيعمل على حماية مدخل قلعة القاهرة، كما سيتم رص الطريق المؤدية إلى القلعة بطريقة تقليدية ذات طابع أثري إلى جانب بناء مدرجات على هيئة متنزهات تتيح للمترددين عليها قضاء أوقات ممتعة وخاصة في فصل الصيف.

كما أن قلعة القاهرة التي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر الميلادي وتحديداً في فترة حكم الدولة الصليحية تمتاز بتكويناتها الدفاعية وموقعها الحصين حيث تقع على ربوة مرتفعة تطل على مدينة حجة ويشكل حصنيها الجاهلي والظفير حزاماً يطوقها من كل الجوانب ويمتد حولها سور طويل يضم في جنباته عدداً من الأبراج وفتاحات صغيرة تتخلل جدرانه وقد كانت تستخدم للرماية والمراقبة كما توجد في القلعة عدد من الصهاريج التي كانت تستخدم للمياه وجزء منها لخزن الحبوب لفترات طويلة من الزمن.

وتطل قلعة القاهرة على مدينة حجة من الناحية الشرقية وهي حارسها وحاميها المنيع عبر التاريخ، وتشكل قلعة القاهرة إلى جانب حصن نعمان وحصن الجاهلي وحصن الظفير سلسلة تحصينات دفاعية متكاملة لحماية مدينة حجة والمناطق المحيطة بها وكذا حماية وتأمين طرق تجارة البن آنذاك الذي كان ينتج في مناطق بني العوام ولاعة والشغادرة ونجرة وبني قيس ومسور وكحلان.
سبأ
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