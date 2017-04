Un séminaire au Canada pour exposer les crimes du régime saoudien au Yémen [10/أبريل/2017]



VANCOUVER, 10 Avril (SABA)- L'Organisation canadienne pour la paix a organisé samedi un séminaire politique sur la guerre contre le Yémen dans la ville canadienne de Vancouver.



Le séminaire comprenait la participation d'un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme.



« Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour exposer les crimes commis par le régime saoudien et d'exposer ses partisans occidentaux, en particulier les Etats-Unis et la Grande-Bretagne », selon les organisateurs.



Les participants au séminaire ont révélé que l'aspect de la souffrance humaine critique au Yémen à partir des rapports d'organisations internationales. Les rapports ont parlé de l'intransigeance de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite à laisser dans les vaisseaux de secours humanitaires au port de Hodeïda.



Les activistes ont souligné l'illégitimité de la guerre injuste contre le Yémen parce que les pays de la coalition n'ont pas obtenu l'approbation des Nations Unies ou du Conseil de sécurité. En outre, ces pays tentent de restaurer, Hadi, qui avait effectivement perdu toute légitimité d'un point de vue juridique.



Les 10-pays participant à la coalition contre le Yémen ont également tenté d'intensifier les opérations d'Al-Qaïda visant à attiser plus de batailles internes et de provoquer des perturbations dans le pays déjà déchiré par la guerre.





A la fin du séminaire, les avocats et les militants ont appelé les pays occidentaux à cesser toutes sortes de soutien au régime saoudien, qui commet des crimes de guerre contre l'humanité et provoque des souffrances critiques pour 30 millions de personnes du Yémen.



