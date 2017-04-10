إجتماع بعمران يناقش آلية عمل المنظمات الدولية خلال العام الجاري [10/أبريل/2017] عمران - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية عمل المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة خلال العام الجاري.



وتطرق الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل المحافظة أمين فراص وممثلو المنظمات العاملة بالمحافظة، إلى جوانب التنسيق بين السلطة المحلية وكذا الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والمنظمات العاملة بالمحافظة في مختلف المجالات.



واستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصحة والتخطيط والتربية وصندوق النظافة والتحسين والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، خطة العمل والمشاريع ذات الأولوية لتدخل المنظمات في دعمها خلال المرحلة الراهنة.



وتناول الإجتماع المشاريع التي تم تنفيذها من قبل المنظمات العاملة بالمحافظة وتقييمها وسبل معالجة وتلافي التقصير في المشاريع القادمة.



وأكد الإجتماع أهمية الإستفادة من المنح المالية لتنفيذ مشاريع تعود فائدتها وخيرها على المجتمع بما في ذلك تنفيذ مشاريع النقد مقابل العمل والتي تعتبر من أنجح المشاريع بعمران.



وفي الإجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية التنسيق بين المنظمات والمكاتب الحكومية والسلطة المحلية بالمديريات لتنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للمنظمات بما يكفل تلافي الإزدواجية .



ولفت إلى ضرورة أن تكون البرامج والأنشطة في المشاريع ذات الاستدامة وبحسب الإحتياج والأولوية ومنها المستشفيات ومشاريع المياه والطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية التي تعود فائدتها على المجتمع وخاصة أن أغلبية أبناء المحافظة يعانون من ظروف صعبة نتيجة إستمرار العدوان والحصار.



وشدد محافظ عمران على أهمية إسهام المنظمات في إعانة النازحين والحالات الأشد فقرا من خلال المساعدات الغذائية بما فيهم الموظفين الذين انقطعت عنهم المرتبات لأكثر من ستة.



حضر الإجتماع ممثلو منظمات اليونيسيف والمجلس النرويجي والإغاثة الإسلامية وأوكسفام ومنظمة كير والمجلس الدنمركي والإغاثة الدولية والهلال الأحمر ورعاية الأطفال والإغاثة الدولية والمفوضية السامية .

سبأ