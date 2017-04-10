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آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 05:29:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس اجتماعاً موسعاً للمؤسسة القضائية والنيابة العامة
       ترأس الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة اجتماعا موسعا للمؤسسة القضائية والنيابة العامة.
مقتل 36 وجرح اكثرمن 100  اخرين اثر انفجاران إرهابيان استهدف كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية
اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم عن مقتل 36 شخصا واصابة اكثر من 100 اخرين جراء انفجاران ارهابيان استهدفا كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية.
أسعار النفط تواصل ارتفاعها إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل
واصلت اسعار النفط الخام ارتفاعها اليوم الاثنين الى اكثر من 55 دولاراً للبرميل .. مدعومة بإغلاق جديد لأكبر حقول ليبيا وتصاعد التوتر بسبب العدوان الصاروخي الأمريكي على سورية.
تتويج منتخب روسيا بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عام
توج المنتخب الروسي بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات (تحت 18 عاماً) والتي استضافتها هولندا.
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  رياضة
تتويج منتخب روسيا بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عام
[10/أبريل/2017] امستردام – سبأ:
توج المنتخب الروسي بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات (تحت 18 عاماً) والتي استضافتها هولندا.

وجاء التتويج بعدما تمكن منتخب سيدات روسيا من التغلب hls على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع (18-25)،(25-16)،(26-24)،(21-25)،(15-10).

وأحرز المركز الثالث منتخب سيدات روسيا البيضاء بعد تغلبه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الصربي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع (17-25)،(29-27)،(25-17)،(22-25)،(15-13).
سبأ
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