تتويج منتخب روسيا بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عام [10/أبريل/2017] امستردام – سبأ:

توج المنتخب الروسي بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة الطائرة للسيدات (تحت 18 عاماً) والتي استضافتها هولندا.



وجاء التتويج بعدما تمكن منتخب سيدات روسيا من التغلب hls على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع (18-25)،(25-16)،(26-24)،(21-25)،(15-10).



وأحرز المركز الثالث منتخب سيدات روسيا البيضاء بعد تغلبه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الصربي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع (17-25)،(29-27)،(25-17)،(22-25)،(15-13).

سبأ