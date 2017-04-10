الأرصاد ينبه من ارتفاع درجة الحرارة بالصحاري الشمالية والشرقية [10/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني الصحاري الشمالية والشرقية من البلاد وخاصة كبار السن والأطفال والعمال من الارتفاع العالي في درجة الحرارة خلال ساعات النهار.



كما نبه المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مرتادي البحر والصيادين من ارتفاع الأمواج على الساحل الغربي نتيجة للرياح القوية السرعة.



وتوقع المركز أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحوة أثناء الليل وصحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.



فيما تكون الأجواء في المناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح السطحية شمالية شرقية على السواحل الجنوبية نسيم خفيف إلى معتدلة السرعة تتراوح من 5 إلى 15 عقدة، وجنوبية على السواحل الغربية معتدلة إلى قوية جدا تتراوح من 14 إلى 28 عقدة مثيرة للأتربة والرؤية الأفقية منخفضة.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة جافة بشكل عام وحارة نهارا، فيما تكون بأرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح السطحية شمالية شرقية نسيم خفيف إلى معتدلة السرعة تتراوح من 5 إلى 12 عقدة.

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