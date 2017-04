La FAO, l'UNICEF et le PAM mettent en garde contre les risques du ciblage du Port de Hodeïda [10/أبريل/2017]



SANA'A, 10 Avril (SABA)- Trois organisations internationales travaillant au Yémen ont confirmé que la sécurité alimentaire est détériorée depuis l'analyse récente de la classification provisoire effectuée en Juin 2016, soulignant que cela pourrait être pire si le port de Hodeïda a été ciblé par la coalition de l'agression saoudienne.



Les résultats de la classification provisoire intégrée mis en garde contre la sécurité alimentaire, publiées par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

La classification a été effectuée par une équipe nationale compétente et mis en garde contre de graves conséquences pour la sécurité alimentaire au Yémen en cas de détérioration de l'infrastructure du port de Hodeïda.



Les résultats publiés de la classification de la sécurité alimentaire ont révélé que le nombre de personnes qui passent par les deux phases d'urgence et de crise a augmenté 20 % en Mars 2017 par rapport aux résultats de l'analyse de classification réalisée en Juin 2016.



Vingt de 22 gouvernorats du Yémen sont dans les phases d'urgence et de crise concernant l'insécurité alimentaire, et plus de deux tiers de la population du Yémen sont menacées par la faim et ont besoin d'une assistance urgente pour sauver leur vie et de maintenir leurs moyens de subsistance.



« Environ 17 millions de personnes, 60 pour cent de la population totale du Yémen, sont en insécurité alimentaire », a expliqué les résultats de l'analyse.



Il était également prévu que les importations alimentaires commerciales et humanitaires au Yémen seraient gravement touchés si l'infrastructure du port de Hodeïda a été lésé par de nouvelles frappes aériennes menées par la coalition saoudienne ou en cas de combat réel à l'intérieur de la ville de Hodeïda.



AS/AS



SABA