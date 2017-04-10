وزير التربية يتفقد سير العملية التعليمية بدار الأيتام [10/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي اليوم بصنعاء سير العملية التعليمية بدار الأيتام.



حيث اطلع الوزير على أقسام الدار وفصوله الدراسية، مستمعاً من مدير الدار أحمد الخزان إلى شرح موجز حول سير العملية التعليمية وأبرز الإشكالات والصعاب التي يعانيها الدار.



وخلال الزيارة اشاد الوزير الحوثي بمستوى طلاب الدار وأقبالهم على طلب العلم بجد واجتهاد ، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بأبنائنا الطلاب الأيتام وتوفير الدعم اللازم للدار ، منوهاً بجهود القائمين على الدار وصمودهم رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا.

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