محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استمرار غارات طيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً صنعاء ـ سبأ:



استمرت غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظات الجمهورية باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن في محافظة تعز سبع غارات على منطقة النجيبات في مفرق المخا وغارة بالقرب من جبل النار وتسع غارات شرق يختل والزهاري بمديرية المخا و غارة على مديرية موزع .





وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر ومثلها على منطقة البقع ، وثلاث غارات على الخط العام بمديرية باقم ، كما ألقى قنبلة صوتية في مديرية كتاف .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 20 غارة على منطقة كهبوب بمحافظة لحج استخدم في تسع منها قنابل عنقودية وفسفورية ، كما شن أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، مبيناً أن طيرن العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ومايزال تحليقه مستمراً ، فيما استهدف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا مناطق متفرقة في المديرية نفسها .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على جزيرة كمران ومثلها على مديرية الخوخة ، وشن غارة واحدة على مديرية الحالي واستهدف بغارة أخرى مزرعة مواطن في مديرية حيس بمحافظة الحديدة .

سبأ [10/أبريل/2017]سبأ