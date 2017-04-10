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مصدر أمني : وفاة 12 شخصاً وإصابة 29 آخرين إثر حريق أنبوب النفط بالحديدة
[10/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ:
أكد مصدر أمني وفاة 12 شخصاً وإصابة 29 آخرين جراء الحريق الذي شب في أنبوب النفط بمديرية باجل محافظة الحديدة قبل يومين .

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ /أنه عقب تعرض أنبوب النفط الخام لعمل تخريبي تجمع عدد من المواطنين بهدف الحصول على النفط المتسرب من الأنبوب حيث قام أحد الموجودين بتشغيل مولد لشفط النفط المتسرب ، الأمر الذي أدى إلى حدوث التماس كهربائي في المنطقة المحيطة بأنبوب النفط .

وأشار إلى أن الحريق تسبب أيضاً في احتراق عشر سيارات ، ثماني دراجات نارية ، خمسة مولدات شفط ، 83 برميل نفط كانت موجودة في الموقع ، منوهاً إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات مع المتهمين بتفجير الأنبوب.

سبأ
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