محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية صنعاء -سبأ:

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات والحدود خلال الساعات الماضية دفاعا عن عزة وسيادة اليمن .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في قريتي القفل و الحجل في منطقة جيزان ومواقع مستحدث والدخان والكرس والفريضة و القرن والخشل بالمنطقة , وتم قنص جندي سعودي في موقع الفريضة .



وفي عسير قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في رقابة المسناء وموقع مجاور لموقع نشمة بالربوعة ومنفذ علب محققة إصابات مباشرة , ودمرت آليتين عسكريتين في منفذ علب إحداهن محملة ذخائر ومصرع طاقمهما في قصف مدفعي للجيش واللجان .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء وموقع مستحدث خلف رقابة السديس في نجران محققة اصابات مباشرة ,فيما قتل جندي سعودي في موقع العش بقذيفة مدفعية .



وأكد المصدر تمكن أبطال الجيش واللجان من دحر المرتزقة من التبة السوداء بمديرية الصفراء في محافظة شبوة واغتنام أسلحة ومقتل عدد من المرتزقة وهم فائز محمد ناجي الشيباني , محمد عبده , محمد عبدالله الزبير , صدام حسين قائدعمر, سياف السعيدي , معاذ الخامري .



ووفقا للمصدر قتل وجرح عدد من المرتزقة في قصف صاروخي ومدفعي شنه رجال الجيش واللجان على تجمعات المرتزقة في منطقة يختل في محافظة تعز , كما تم استهداف تجمعات الغزاة ومرتزقتهم داخل مدينة المخا ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المرتزقة , وقتل وجرح عدد من المرتزقة وأحرقت آلية تابعة لهم في قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في ذباب بمحافظة تعز .



وحسب المصدر قتل 13 مرتزقا في استهداف طقم بصاروخ موجه في وادي ربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب , وتم تدمير آلية للمرتزقة شرق التبة السوداء بالمديرية , كما قتل القيادي المرتزق علي مشلي الحميدي في وادي ربيعة بصرواح .



وأوضح المصدر أن قوات الجيش واللجان صدت ثلاث محاولات زحف للمرتزقة باتجاه كهبوب في محافظة لحج استمرت لـ10 ساعات مسنودة بغطاء جوي نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم , فيما فجرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في كهبوب .



ولفت المصدر إلى أن المدفعية استهدفت تجمعات المرتزقة في المجمع الحكومي للصومعة بمحافظة البيضاء نتج عنها قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم القيادي المرتزق جلال عبدالله صالح المصعبي ابو فارس .



وأكد المصدر إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعا للمرتزقة في التبة الحمراء بمحافظة الجوف , فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

سبأ [10/أبريل/2017]سبأ