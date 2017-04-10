محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوقفة الـ 70 لأبناء اليمن والـ10 لأبناء تعز تؤكد رفضها استهداف وإغلاق ميناء الحديدة صنعاء - سبأ:



أكدت الوقفة الاحتجاجية الـ 70 لأبناء اليمن والـ 10 لأبناء تعز رفضهم لاستهداف وإغلاق ميناء الحديدة المنفذ الوحيد لإيصال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية لليمن .



وأوضح بيان صادر عن الوقفة استمرار التصعيد الشعبي لرفض إغلاق ميناء الحديدة من خلال انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة بقيادة أبناء تعز من أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء إلى ميناء الحديدة .



ودعا البيان موظفي الأمم المتحدة للمشاركة في مسيرة الخبز الشعبية الراجلة ، مطالبا حمايتها من طيران العدوان السعودي الأمريكي .



وحمل البيان المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم التي ارتكبها طيران العدوان بحق اليمن وشعبه , مؤكدا على ضرورة إيقاف الحرب وفك الحصار بمختلف أشكاله ، وإغاثة موظفي الدولة بدفع رواتبهم .



ولفت البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لتاريخ انطلاق مسيرة الخبز الشعبية من خلال مؤتمر صحفي .

سبأ [10/أبريل/2017]سبأ