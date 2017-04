L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Taiz: Meurtre et blessure de dizaines de mercenaires



TAIZ, 10 Avril (SABA)-Une source militaire a affirmé le meurtre et la blessure de dizaines des mercenaires de l'agression saoudienne dans le bombardement de l'artillerie, qui a ciblé leur rassemblement au district de Dhoubab à Taiz.





Une source responsable a indiqué à SABA, que l'artillerie de l 'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des mercenaires à Dhoubab, faisant de dizaines des morts et blessés parmi leurs rangs et la brulure d'un vehicule militaire y appartenant.



