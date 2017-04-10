محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئاسة الجمهورية تنعي وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة عبد الله المؤيد صنعاء ـ سبأ:

نعت رئاسة الجمهورية وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبد الله المؤيد الذي بذل روحه رخيصة في سبيل الذود عن حياض الوطن بمنطقة المخا في الساحل الغربي.



وأوضح بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن الشهيد كان مثالاً للإخلاص والتفاني في خدمة وطنه وشعبه منذ التحاقه بالعمل الإعلامي في إذاعة صنعاء وانتهاءً بعمله وكيلا لوزارة الإعلام لشؤون الصحافة .



وأشار البيان إلى أن الشهيد واحداً من الرجال المخلصين الذين وهبوا حياتهم ودمائهم دفاعاً عن سيادة الوطن وحريته واستقلاله ضد جحافل المحتلين والمرتزقة.



وعبر البيان عن التعازي الحارة لكافة أفراد أسرة الشهيد وجميع زملائه في ميادين البطولة والشرف في هذا المصاب الأليم سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "

سبأ [10/أبريل/2017]سبأ