[10/أبريل/2017]
صعده - سبأ:
قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جندي سعودي بجيزان , فيما دمرت وحدات أخرى آليتين عسكريتين سعوديتين بقطاع عسير.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ / أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع الفريضة.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دمرت آليتين عسكريتين سعوديتين محملة بالأسلحة والذخائر في منفذ علب بعسير ومصرع طاقمها.
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات ومواقع وتحصينات العدو السعودي في قرية الحجل والقرن والدخان والخشل والفريضة بجيزان بعشرات القذائف ما أدى إلى مصرع وجرح العديد من الجنود السعوديين
سبأ